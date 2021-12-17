СМИ: Украина запросила у США комплексы ПВО
- 17 декабря 2021, 19:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Киев попросил у Вашингтона комплексы ПВО.
Как сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, украинские должностные лица обратились к США с просьбой о поставках систем ПВО, например, зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США поставят Украине партию стрелкового оружия и боеприпасов. По его словам, это последняя часть военной помощи в 60 миллионов долларов, утвержденной в этом году главой Белого дома Джо Байденом.
Известно также, что США поставляют на Украину патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Как сообщал «Ридус», недавно Украину огорчил оборонный бюджет США. Дело в том, что средства, которые американское правительство и законодатели готовы пожертвовать Киеву, оказались ничтожны по сравнению с общей суммой в 768 миллиардов долларов, а санкции против «Северного потока — 2» из законопроекта пропали.
Между тем во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден заявил, что США и их союзники по НАТО готовы отправить больше оружия Украине, если Москва решит напасть на эту страну.
Кроме того, в Пентагоне попросили союзников отменить ограничения на поставки Украине летального оружия оборонного характера. С таким призывом к союзникам Вашингтона выступила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе мероприятия, организованного на площадке Центра стратегических и международных исследований.
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