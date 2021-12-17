Регионы получат больше свободы в вопросе введения COVID-сертификатов

Итоговый законопроект о введении в общественных местах сертификатов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса (COVID-19), будет кардинально отличаться от своего первоначального варианта. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Анна Федорова.

«Сначала рассматривался законопроект, предполагающий повсеместное введение сертификатов, в том числе и на транспорте. Однако Госдума приняла в первом чтении концепцию закона, согласно которой регионы получают право в случае сложной эпидемической ситуации разрешать доступ в общественные места по медицинским сертификатам. Это история не про запрещение чего-то, а про предоставление региональным властям возможности гибко контролировать ситуацию на местах. Например, становится ясно, что в стране, не дай бог, вновь необходимо все закрывать. В таком случае руководство отдельно взятого региона сможет не объявлять локдаун, а обойтись, допустим, введением медсертификатов в местах массового скопления людей, если эпидемическая обстановка окажется менее критичной, чем в других субъектах России», — пояснила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о введении COVID-сертификатов. По его словам, документ должен стать более «четким, ясным и понятным».

Законопроект о сертификатах был принят депутатами нижней палаты 16 декабря в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что власти продолжат диалог с гражданами по данному документу. Кроме того, закон повторно отправили для рассмотрения в регионы.