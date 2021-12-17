В драке с мигрантами под Калугой подростка ранили ножом в сердце

В Калужской области произошла драка с мигрантами, в которой подросток был ранен ножом в сердце.

Инцидент произошел 16 декабря рядом с остановкой в Ермолино.

Как рассказали «Подъёму» родственники 16-летнего пострадавшего Даниила, он в настоящее время находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.

По словам родных, у Даниила проникающее ранение в сердце, хирурги его зашили. В сознание он еще не пришел.

«Как и что произошло, я не знаю, но сестра говорит, что они с друзьями проходили мимо, а эти нерусские избивали какого-то парня и он уже не подавал признаков жизни. Ребята подошли этого парня оттащить, и вот…» — уточнил в беседе с изданием один из близких пострадавшего мальчика.

Возмущенные произошедшим жители Ермолино собираются организовать народный сход.

«Потому что надоело. У нас здесь очень много приезжих. У нас завод, и их сюда привозят автобусами», — сообщил собеседник «Подъёма».

Уже известно, что возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как писал ранее «Ридус», 4 октября в московском метро Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали им насильственными действиями. Когда же находившийся рядом Роман Ковалев попытался их урезонить, Ханмагомедов и Мусалаев стали избивать его ногами по голове. Тем временем Залибеков запугивал других пассажиров, которые так и не решились вмешаться.

Драчуны попытались скрыться, но были задержаны полицейскими уже на станции «Первомайская». Роман Ковалев был госпитализирован, его обидчикам предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Также сообщалось о столкновении с мигрантами, которое произошло на Таганско-Краснопресненской линии метро. В видеоролике, который был опубликован в Сети 12 октября, показано, что группа молодых людей с сильным акцентом нецензурно оскорбляла девушку.