Машины жильцов дома в Москве пострадали из-за сброшенного с крыши льда

Очистка крыши одного из жилых домов в столице привела к тому, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения от упавшего на них льда.

Почему коммунальщики сбрасывали лед на машины как будто нарочно, пока остается загадкой.

Разбираться с ними теперь будут представители правоохранительных органов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что рабочие не просто сбрасывают с крыши снег и лед, а проводят «бомбардировку» припаркованных во дворе машин под аккомпанемент сработавшей сигнализации.

В результате на капоте одного из автомобилей образовалась солидная вмятина, а заднее стекло другого было полностью выбито.

Как сообщает Mash, пока разгневанные автовладельцы выясняли, кто виноват в случившемся, семь коммунальщиков попытались спрятаться в подъезде. Однако скрыться от стражей порядка им не удалось. Собственники пострадавших машин отправились в отделение полиции писать заявления.

Ранее «Ридус» писал, что из-за сноса здания училища имени принца Ольденбургского в Бригадирском переулке в Москве оказались повреждены несколько автомобилей. У машин разбиты стекла и фары, помяты кузов и двери.