Путин поручил доработать закон о COVID-сертификатах

Президент России Владимир Путин поручил доработать закон о введении сертификатов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса (COVID-19), в общественных местах. По его словам, документ должен стать более «четким, ясным и понятным», сообщает ТАСС.

Закон о сертификатах был принят депутатами нижней палаты 16 декабря в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что власти продолжат диалог с гражданами по данному документу. Кроме того, закон повторно отправят для рассмотрения в регионы.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан. В этой связи еще раз сошлюсь на слова президента Владимира Путина. Он сказал, что мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей», — указал Володин.

