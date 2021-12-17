Представители НКО оценили конкурс на бесплатную рекламу в Сети

Институт развития интернета (ИРИ) завершил прием заявок на конкурс для некоммерческих организаций, предполагающий бесплатное размещение социальной рекламы в Сети. Поступило более 140 заявок от различных НКО. Победителей определят в начале февраля, а первые рекламные проекты на онлайн-площадках компаний «Яндекс», VK и Rambler Group стартуют в марте 2022 года. Каждая организация-победитель получит более 100 миллионов показов баннерной рекламы.

«Мы получили 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России! Топ-5 — это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Алтайский край. Самыми популярными темами соцрекламы стали социальная поддержка людей с ОВЗ, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится практически 50% всех заявок», — рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета по соцрекламе Андрей Воронков.

«Безусловно, для нашей организации конкурс станет огромным подспорьем, если нам, конечно, удастся в нем победить. Это очень здорово, что в России появился единый оператор бесплатной социальной рекламы в Сети. Очень хотелось бы верить, что в будущем в нашей стране появится аналогичный оператор в сфере офлайн-рекламы, который смог бы обеспечить для некоммерческих организаций более доступную наружную рекламу. Сейчас монтаж наружной рекламы, несмотря на возможные льготы, все равно стоит недешево», — отметил в интервью «Ридусу» руководитель ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства „Донор-Сёрч“» Руслан Шекуров.

Определять победителей конкурса будет комиссия по отбору проектов социальной рекламы. После этого ИРИ направит этим НКО медиаплан для подготовки финальных рекламных материалов, исходя из требований онлайн-площадок.

Напомним, закон о размещении социальной рекламы в Сети был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2021 года. Закон предполагает введение обязательной квоты в 5% на размещение соцрекламы на онлайн-платформах. Аналогичные нормы уже действуют для рекламы на телевидении, а также для наружной рекламы.

По мнению экспертов новый закон существенно расширит возможности продвижения для некоммерческих организаций и фондов в Сети и в целом увеличит долю социальной рекламы в Рунете.