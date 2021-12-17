В Общественной палате назвали самые «яркие» цифровые угрозы 2021 года

Анонимность пользователей и даркнет стали самыми «яркими» цифровыми угрозами в 2021 году. С таким мнением выступил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич в ходе круглого стола «Противодействие цифровым угрозам», который прошел в Общественной палате России.

«Эти угрозы идут рука об руку. Даркнет — это очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного, нелегального, что может быть в мире. За последние годы именно он стал главным рассадником „запрещенки“ в Сети. Даркнет полностью построен на анонимности. Она лежит просто в основе этой системы. Мы много раз говорили о том, что с анонимностью нужно бороться, как это делают в ряде цивилизованных стран. Сегодня она лучший друг, партнер, товарищ и соратник кибермошенников, а на самом деле и большинства преступников», — заявил Малькевич.

Общественная палата всецело поддерживает решение Роскомнадзора о блокировке браузера Tor — сервиса для анонимного соединения и посещения запрещенных ресурсов.

«Можно сколько угодно бороться с похитителями данных, с насилием, пиратством, наркотиками, торговлей оружием в Сети, но, пока у кибернегодяев есть место, где они могут спокойно, без опасений скрыться, победить их не получится», — заключил эксперт.

Госдума также одобряет действия Роскомнадзора по ограничению доступа к браузеру Tor, добавил депутат нижней палаты Александр Хинштейн. «Борьба государства с противоправной деятельностью в теневом сегменте Сети невозможна без того, чтобы не затронуть всю инфраструктуру даркнета. Здесь мы поддержим любые ограничения и действия власти», — сказал он.

Меры, принимаемые Роскомнадзором в отношении даркнета, «безусловно, правильные, но их недостаточно», считает эксперт в области интернет-технологий Илья Костунов.

«Вокруг Tor Project много целенаправленного пиара, когда те, кто поддерживает платформу, пытаются предстать романтиками, выступающими за свободу слова. С этим надо что-то делать… В то же время никто не скрывает, но и не особо выпячивает, что Tor Project был разработал в 1995 году в исследовательской лаборатории военно-морских сил США. И он разрабатывался изначально как военный продукт», — сообщил Костунов.

Напомним, ранее Роскомнадзор приступил к блокировке Tor-браузера, а также объявил о намерении ограничить работу шести VPN-сервисов — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.