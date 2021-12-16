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«Царьград» одержал очередную победу над Google в суде

Эдуард Футурье

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил постановление арбитражного суда Москвы о неправомерности блокировки YouTube-канала медиаплатформы «Царьград». Об этом сообщил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Суд также решил взыскать с компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube, астрент (судебная неустойка) в размере 100 тысяч рублей в день. Таким образом, сумма штрафа будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно. Правда, в течение девяти месяцев предельный размер астрента не должен превысить миллиард рублей.

По словам пресс-секретаря учредителя интернет-телеканала «Царьград» Валерия Рукобратского, астрент достигнет миллиарда рублей к середине марта 2022 года, если Google, конечно, не разблокирует к этому времени YouTube-аккаунт платформы.

«Впервые в истории российского правосудия была вынесена столь высокая неустойка по экономическому вопросу. Надеюсь, случай с „Царьградом“ станет хорошим примером для других организаций, которые могут подвергнуться санкциям со стороны тех или иных транснациональных IT-корпораций. Надо не бояться обращаться в российские суды, чтобы защитить свои права», — оценил ситуацию председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Здесь, конечно, важно, чтобы „Царьград“ сумел отстоять свою правоту в последующих инстанциях, поскольку Google будет пытаться оспаривать решение суда. IT-корпорация, я уверен, пойдет по всем инстанциям. Тактика Google в споре с „Царьградом“ с самого начала была направлена на затягивание рассмотрения дела по существу».

Google заблокировал YouTube-аккаунт интернет-телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что основатель медиаплатформы Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

Напомним, Google, согласно решению Замоскворецкого суда, обязан восстановить аккаунт «Царьграда» до 17 декабря. Далее начнется процесс принудительного исполнения судебного постановления о разблокировке.

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Рубашка Путина и избиение полиции: топ-5 самых странных лотов на «Авито»

Валентин Лазарев
Авито

Авито

© © Ведомости/ТАСС

14 декабря стало известно, что российская торговая онлайн-площадка «Авито» по итогам ноября заняла первое место в мире среди сайтов объявлений по посещаемости с 279 млн просмотров в день, потеснив с ведущей позиции американский Craigslist. «Авито» лидирует также по общему числу публикаций — сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. Craigslist не раскрывает этот показатель, у остальных он значительно меньше.

«Ридус» неоднократно освещал деятельность продавцов, размещавших на «Авито» экстравагантные и необычные объявления. Сегодня мы предлагаем вам подборку из 5 наиболее оригинальных предложений, опубликованных на российском ресурсе за последние годы.

60 «вагнеровцев» за два часа

В августе частная охранная организация «Воин» опубликовала на «Авито» объявление, в котором предлагает «решение любых проблем за ваши деньги». Основатели «Воина» называют себя «бывшими сотрудниками МВД, ФСБ, а также ЧВК Вагнера» и обещают клиентам поддержку «от 20 до 60 бойцов с травматическим оружием за два часа».

Продам святое

В декабре 2020 года на «Авито» была выставлена на продажу заброшенная церковь середины XIX века в селе Завалово Тульской области, раньше использовавшаяся как склад. Продавец — некий Андрей — предлагал приобрести церковь и прилегающий участок земли общей площадью более 166 квадратных метров за 450 тысяч рублей. Но к 21 декабря объявление уже было снято с публикации. Местная епархия РПЦ инициировала проверку действий продавца.

Заказать полицейского

Во время январских митингов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального авторы Telegram-канала «Медиакиллер» в порядке эксперимента дали на «Авито» объявление о поиске «мускулистых мужичков, готовых за чирик выйти на площадь и провести там „фитнес-занятие“ против ментов». За сутки на призыв к силовому противостоянию представителям власти откликнулись около 10 человек.

Полцарства за каляки-маляки

За год до этих событий, в январе 2020 года, москвич Владимир Мкртчян продавал на «Авито» свой детский рисунок «Красноармеец на лошади» за несуразную сумму 140 млн рублей. В беседе с «Ридусом» Мкртчян утверждал, что написал «Красноармейца» еще в дошкольном возрасте, и не собирается за меньшую сумму расставаться с рисунком, наполненным «позитивной энергетикой». По словам Мкртчяна, в какой-то момент ему удалось вызвать интерес обеспеченных коллекционеров из арабских стран.

Несвежая рубашка президента

В июне 2020 года неизвестный мужчина под ником Mr Kozyr выложил на «Авито» объявление о продаже рубашки президента России Владимира Путина. За эту вещь он назначил цену в 160 тысяч рублей. Как объяснил автор объявления, его знакомый вынес рубашку «очень нестандартным способом» из отеля Sheraton в Нижнем Новгороде после визита главы государства. Mr Kozyr отметил также, что предмет гардероба российского лидера «ни разу не стирали»

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Полиция накрыла главный в России офис мошенников-электриков

Георгий Самсонов
Полиция

Полиция

© URA.RU/ТАСС

Пермские полицейские пресекли преступную деятельность мошенников-электриков, которые несколько лет обманывали пенсионеров по всей стране.

Злоумышленники навязывали своим жертвам установку дешевого оборудования за 30 000 — 40 000 рублей.

Как рассказали очевидцы событий, сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН штурмовали головной офис компании «Монтаж Сервис Плюс», от имени которой действовали лжеэлектрики.

В результате были изъяты вся документация и оборудование, а также смартфоны сотрудников и их ежедневники.

«Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — рассказал URA.RU очевидец задержания.

В настоящее время опечатаны все двери офиса в Перми, который был основным в структуре организованной преступной группы. Ее филиалы также действовали в Екатеринбурге и Калининграде.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, всех организаторов незаконного бизнеса задержали, сообщил источники издания.

Ранее «Ридус» писал о том, что член Союза художников и Международного художественного фонда 81-летняя Елена Афанасьева стала жертвой мошенников, которые обманули ее по распространенной схеме «звонок из банка». Злоумышленники сообщили, что на Афанасьеву якобы оформлен кредит, который ей теперь придется выплачивать, а чтобы этого избежать, художницу попросили как можно скорее оформить еще один кредит, снять деньги с карты и отправить по тем реквизитам, которые продиктует голос в трубке. Последовав этим рекомендациям, художница отправила жуликам 150 тысяч рублей, а спустя несколько дней рассказала о случившемся внуку.

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