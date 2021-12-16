«Царьград» одержал очередную победу над Google в суде

14 декабря стало известно, что российская торговая онлайн-площадка «Авито» по итогам ноября заняла первое место в мире среди сайтов объявлений по посещаемости с 279 млн просмотров в день, потеснив с ведущей позиции американский Craigslist. «Авито» лидирует также по общему числу публикаций — сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений. Craigslist не раскрывает этот показатель, у остальных он значительно меньше.

«Ридус» неоднократно освещал деятельность продавцов, размещавших на «Авито» экстравагантные и необычные объявления. Сегодня мы предлагаем вам подборку из 5 наиболее оригинальных предложений, опубликованных на российском ресурсе за последние годы.

60 «вагнеровцев» за два часа

В августе частная охранная организация «Воин» опубликовала на «Авито» объявление, в котором предлагает «решение любых проблем за ваши деньги». Основатели «Воина» называют себя «бывшими сотрудниками МВД, ФСБ, а также ЧВК Вагнера» и обещают клиентам поддержку «от 20 до 60 бойцов с травматическим оружием за два часа».

Продам святое

В декабре 2020 года на «Авито» была выставлена на продажу заброшенная церковь середины XIX века в селе Завалово Тульской области, раньше использовавшаяся как склад. Продавец — некий Андрей — предлагал приобрести церковь и прилегающий участок земли общей площадью более 166 квадратных метров за 450 тысяч рублей. Но к 21 декабря объявление уже было снято с публикации. Местная епархия РПЦ инициировала проверку действий продавца.

Заказать полицейского

Во время январских митингов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального авторы Telegram-канала «Медиакиллер» в порядке эксперимента дали на «Авито» объявление о поиске «мускулистых мужичков, готовых за чирик выйти на площадь и провести там „фитнес-занятие“ против ментов». За сутки на призыв к силовому противостоянию представителям власти откликнулись около 10 человек.

Полцарства за каляки-маляки

За год до этих событий, в январе 2020 года, москвич Владимир Мкртчян продавал на «Авито» свой детский рисунок «Красноармеец на лошади» за несуразную сумму 140 млн рублей. В беседе с «Ридусом» Мкртчян утверждал, что написал «Красноармейца» еще в дошкольном возрасте, и не собирается за меньшую сумму расставаться с рисунком, наполненным «позитивной энергетикой». По словам Мкртчяна, в какой-то момент ему удалось вызвать интерес обеспеченных коллекционеров из арабских стран.

Несвежая рубашка президента

В июне 2020 года неизвестный мужчина под ником Mr Kozyr выложил на «Авито» объявление о продаже рубашки президента России Владимира Путина. За эту вещь он назначил цену в 160 тысяч рублей. Как объяснил автор объявления, его знакомый вынес рубашку «очень нестандартным способом» из отеля Sheraton в Нижнем Новгороде после визита главы государства. Mr Kozyr отметил также, что предмет гардероба российского лидера «ни разу не стирали»

