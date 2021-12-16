«Царьград» одержал очередную победу над Google в суде
- 16 декабря 2021, 17:16
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил постановление арбитражного суда Москвы о неправомерности блокировки YouTube-канала медиаплатформы «Царьград». Об этом сообщил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
Суд также решил взыскать с компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube, астрент (судебная неустойка) в размере 100 тысяч рублей в день. Таким образом, сумма штрафа будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно. Правда, в течение девяти месяцев предельный размер астрента не должен превысить миллиард рублей.
По словам пресс-секретаря учредителя интернет-телеканала «Царьград» Валерия Рукобратского, астрент достигнет миллиарда рублей к середине марта 2022 года, если Google, конечно, не разблокирует к этому времени YouTube-аккаунт платформы.
«Впервые в истории российского правосудия была вынесена столь высокая неустойка по экономическому вопросу. Надеюсь, случай с „Царьградом“ станет хорошим примером для других организаций, которые могут подвергнуться санкциям со стороны тех или иных транснациональных IT-корпораций. Надо не бояться обращаться в российские суды, чтобы защитить свои права», — оценил ситуацию председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
«Здесь, конечно, важно, чтобы „Царьград“ сумел отстоять свою правоту в последующих инстанциях, поскольку Google будет пытаться оспаривать решение суда. IT-корпорация, я уверен, пойдет по всем инстанциям. Тактика Google в споре с „Царьградом“ с самого начала была направлена на затягивание рассмотрения дела по существу».
Google заблокировал YouTube-аккаунт интернет-телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что основатель медиаплатформы Константин Малофеев находится в санкционных списках США.
Напомним, Google, согласно решению Замоскворецкого суда, обязан восстановить аккаунт «Царьграда» до 17 декабря. Далее начнется процесс принудительного исполнения судебного постановления о разблокировке.
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