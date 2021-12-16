«Ликвидация разрыва»: зачем нужен новый закон о местном самоуправлении

Новый законопроект об организации в России местного самоуправления, внесенный 16 декабря в Госдуму, призван «ликвидировать существующий сегодня разрыв государственной власти и МСУ». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) политолог Дмитрий Орлов.

«Документ встраивает местное самоуправление в систему публичной власти. На мой взгляд, России необходима одноуровневая система МСУ, которая предполагает законодательную фиксацию полномочий, единый пятилетний срок полномочий мэров и возможность отрешения губернаторами от должности глав местного самоуправления. Все это ликвидирует нынешний разрыв госвласти и МСУ. Впредь граждане будут ясно себе представлять, куда обращаться, с кого спрашивать, если возникли какие-либо трудности», — пояснил эксперт.

Новый законопроект является частью процесса приведения российского законодательства в соответствие с конституционными поправками, за принятие которых проголосовали большинство россиян, заявил политолог Борис Якеменко.

«Главная цель закона проста — повышение ответственности местного самоуправления за решение актуальных и повседневных вопросов. Кроме того, необходимо сделать все, чтобы муниципальная власть была встроена в единую логику принятия государственных решений, могла полноценно участвовать в реализации национальных проектов. При этом не затрагивается основной принцип формирования органов муниципального самоуправления — народные выборы депутатов. Хотя губернаторы регионов и наделяются правом выражать недоверие главам округов, окончательное решение все равно остаётся за избранными представительными органами местного самоуправления», — пишет Якеменко в своем Telegram-канале.

Встраивание МСУ в единую систему публичной власти также лишает органы местного самоуправления шанса избежать ответственности, переложив вину за те или иные проблемы на «другую администрацию», добавил политолог.

«Вводится два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. И отвечает за всю территорию округа или района единая администрация муниципалитета. Таким образом, исчезает дублирование функций, лишаются почвы споры о принадлежности дорог или территорий внутри муниципалитета», — заключил Борис Якеменко.

Авторами законопроекта об организации местного самоуправления выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас. Ожидается, что основная часть положений, изложенных в документе, вступит в силу с 1 января 2023 года.