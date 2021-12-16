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«Ликвидация разрыва»: зачем нужен новый закон о местном самоуправлении

Эдуард Футурье
Государственная дума.

Государственная дума.

© duma.gov.ru

Новый законопроект об организации в России местного самоуправления, внесенный 16 декабря в Госдуму, призван «ликвидировать существующий сегодня разрыв государственной власти и МСУ». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) политолог Дмитрий Орлов.

«Документ встраивает местное самоуправление в систему публичной власти. На мой взгляд, России необходима одноуровневая система МСУ, которая предполагает законодательную фиксацию полномочий, единый пятилетний срок полномочий мэров и возможность отрешения губернаторами от должности глав местного самоуправления. Все это ликвидирует нынешний разрыв госвласти и МСУ. Впредь граждане будут ясно себе представлять, куда обращаться, с кого спрашивать, если возникли какие-либо трудности», — пояснил эксперт.

Новый законопроект является частью процесса приведения российского законодательства в соответствие с конституционными поправками, за принятие которых проголосовали большинство россиян, заявил политолог Борис Якеменко.

«Главная цель закона проста — повышение ответственности местного самоуправления за решение актуальных и повседневных вопросов. Кроме того, необходимо сделать все, чтобы муниципальная власть была встроена в единую логику принятия государственных решений, могла полноценно участвовать в реализации национальных проектов. При этом не затрагивается основной принцип формирования органов муниципального самоуправления — народные выборы депутатов. Хотя губернаторы регионов и наделяются правом выражать недоверие главам округов, окончательное решение все равно остаётся за избранными представительными органами местного самоуправления», пишет Якеменко в своем Telegram-канале.

Встраивание МСУ в единую систему публичной власти также лишает органы местного самоуправления шанса избежать ответственности, переложив вину за те или иные проблемы на «другую администрацию», добавил политолог.

«Вводится два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. И отвечает за всю территорию округа или района единая администрация муниципалитета. Таким образом, исчезает дублирование функций, лишаются почвы споры о принадлежности дорог или территорий внутри муниципалитета», — заключил Борис Якеменко.

Авторами законопроекта об организации местного самоуправления выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас. Ожидается, что основная часть положений, изложенных в документе, вступит в силу с 1 января 2023 года.

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Полиция накрыла главный в России офис мошенников-электриков

Георгий Самсонов
Полиция

Полиция

© URA.RU/ТАСС

Пермские полицейские пресекли преступную деятельность мошенников-электриков, которые несколько лет обманывали пенсионеров по всей стране.

Злоумышленники навязывали своим жертвам установку дешевого оборудования за 30 000 — 40 000 рублей.

Как рассказали очевидцы событий, сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН штурмовали головной офис компании «Монтаж Сервис Плюс», от имени которой действовали лжеэлектрики.

В результате были изъяты вся документация и оборудование, а также смартфоны сотрудников и их ежедневники.

«Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — рассказал URA.RU очевидец задержания.

В настоящее время опечатаны все двери офиса в Перми, который был основным в структуре организованной преступной группы. Ее филиалы также действовали в Екатеринбурге и Калининграде.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, всех организаторов незаконного бизнеса задержали, сообщил источники издания.

Ранее «Ридус» писал о том, что член Союза художников и Международного художественного фонда 81-летняя Елена Афанасьева стала жертвой мошенников, которые обманули ее по распространенной схеме «звонок из банка». Злоумышленники сообщили, что на Афанасьеву якобы оформлен кредит, который ей теперь придется выплачивать, а чтобы этого избежать, художницу попросили как можно скорее оформить еще один кредит, снять деньги с карты и отправить по тем реквизитам, которые продиктует голос в трубке. Последовав этим рекомендациям, художница отправила жуликам 150 тысяч рублей, а спустя несколько дней рассказала о случившемся внуку.

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