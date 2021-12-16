Патологоанатом призвал россиян вакцинироваться перед праздниками

Блогер-патологоанатом Алексей Решетун признался, что его в последнее время «выбешивают» всевозможные «посты» и «наезды», когда люди, не желающие прививаться от коронавируса (COVID-19), говорят о «каком-то фашизме» и «сегрегации».

«Думайте головой! Скоро новогодние выходные. Всем хочется быть здоровыми и веселыми. А для этого нужно придти на пункт вакцинации и сделать бесплатно прививку от коронавируса. Никакой сегрегации, никакого фашизма здесь нет. Любой студент мединститута вам это докажет. Я сам привился весной „Спутником V“, потом в октябре ревакцинировался „Спутником Лайт“. Всё для того, чтобы подольше не приходить на прием к своему личному патологоанатому», — сказал Решетун.



Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что все переболевшие коронавирусом и привитые должны срочно сделать вакцину или ревакцинироваться, поскольку в мире появился новый штамм COVID-19 «омикрон».