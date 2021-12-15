Число «коронавирусных» доменных имен в зонах .RU и .РФ выросло в два раза

«Координационный центр доменов .RU/.РФ» сообщил о росте количества доменных имен в зонах .RU и .РФ, связанных с темой коронавируса и мер по сдерживанию пандемии, в два раза. Их число увеличилось со 145 в октябре до 281 в ноябре.

По данным центра, в течение десяти месяцев текущего года количество регистрируемых доменных имен, связанных с COVID-19, было около ста. Как это ни странно, но на число регистраций не повлияло даже введение в июле 2021 года QR-кодов для посещения общественных мест. А вот меры, принятые уже в ноябре, когда в ряде регионов России QR-код потребовался для пользования общественным транспортом, «значительно увеличили количество регистраций доменных имен, ассоциированных с QR-кодами, сертификатам и паспортами здоровья», указано на сайте «Координационного центра доменов».

Если кто-либо из пользователей столкнулся с негативными последствиями после посещения ресурсов о коронавирусе, использующих фишинговые доменные номера, то специалисты «Координационного центра» советуют обратиться на горячую линию одной из компетентных организаций, работающих в сфере интернет-безопасности.