Производитель велотренажеров «воскресил» героя сериала «И просто так»

После того как из-за сцены в сиквеле «Секса в большом городе» акции производителя велотренажеров Peloton резко рухнули, в компании нашли оригинальный способ исправить ситуацию.

Умершего героя решили «воскресить», а для этого наняли популярного голливудского актера Райана Рейнольдса.

Ему было поручено снять рекламный ролик, в котором Мистер Биг, скончавшийся после занятий на велотренажере, чудесным образом оживает.

По сюжету герой Криса Нота оказывается живым. Он якобы вовсе не умер, а сбежал от Кэрри Брэдшоу к молоденькой фитнес-тренеру.

Между тем в течение нескольких дней после выхода первых двух эпизодов сериала «И просто так», акции Peloton упали на 11%. Всего с начала года производитель велотренажеров столкнулся с падением активов на 73,6%, отмечает ФАН.

Как писал ранее «Ридус», компании пришлось доказывать, что причиной смерти персонажа стал не велотренажер Peloton. Кардиолог и член консультативного совета Peloton Сюзанна Стейнбаум напомнила, что мистер Биг злоупотреблял коктейлями, сигарами и стейками, а в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ.