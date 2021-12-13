Производитель велотренажеров «воскресил» героя сериала «И просто так»
- 13 декабря 2021, 21:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После того как из-за сцены в сиквеле «Секса в большом городе» акции производителя велотренажеров Peloton резко рухнули, в компании нашли оригинальный способ исправить ситуацию.
Умершего героя решили «воскресить», а для этого наняли популярного голливудского актера Райана Рейнольдса.
Ему было поручено снять рекламный ролик, в котором Мистер Биг, скончавшийся после занятий на велотренажере, чудесным образом оживает.
По сюжету герой Криса Нота оказывается живым. Он якобы вовсе не умер, а сбежал от Кэрри Брэдшоу к молоденькой фитнес-тренеру.
Между тем в течение нескольких дней после выхода первых двух эпизодов сериала «И просто так», акции Peloton упали на 11%. Всего с начала года производитель велотренажеров столкнулся с падением активов на 73,6%, отмечает ФАН.
Как писал ранее «Ридус», компании пришлось доказывать, что причиной смерти персонажа стал не велотренажер Peloton. Кардиолог и член консультативного совета Peloton Сюзанна Стейнбаум напомнила, что мистер Биг злоупотреблял коктейлями, сигарами и стейками, а в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ.
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