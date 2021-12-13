Ушел из жизни режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

В возрасте 77 лет скончался известный режиссер Сергей Соловьев.

В число его картин входят «Станционный смотритель», «Спасатель», «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звёздным небом», «Нежный возраст», «Мелодии белой ночи» и «Анна Каренина».

Как писал ранее «Ридус», в январе 2020 года Соловьев попал в реанимацию с ишемическим инсультом. Ему сделали экстренную операцию. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем.



Сергей Соловьев родился в 1944 году в Карелии в семье сотрудника спецслужб. Раннее детство он провел в Северной Корее, где, по собственным словам, водил знакомство и даже дрался с Ким Чен Иром — будущий лидер КНДР был тогда лишь несколькими годами старше.

Режиссерская карьера Соловьева началась в 1969 году.

