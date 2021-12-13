Названы претенденты на «Золотой глобус»

Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой глобус», присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Награду в категории «Лучшая драма» будут оспаривать «Дюна» Дени Вильнева, «Белфаст» Кеннета Браны, «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и лента «CODA: Ребенок глухих родителей».

В число претендентов на премию за лучшую комедию или мюзикл попали «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сирано» Джо Райта, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, а также фильмы «Тик-так… БУМ!» Лин-Мануэля Миранды и «Не смотрите наверх» Адама Маккея.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» номинированы картины «Купе номер 6» (Финляндия-Россия-Эстония), «Сядь за руль моей машины» (Япония), «Герой» (Иран-Франция), «Рука Бога» (Италия) и «Параллельные матери» (Испания).

На приз за лучшую режиссеру претендуют Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнев («Дюна»).

Кадр из фильма «Вестсайдская история»

За премию в категории «Лучший драматический актер» поборются Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Махершала Али («Лебединая песнь»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король Ричард»), а у женщин в аналогичной категории борьбу за награду поведут Джессика Честейн («Глаза Темми Фей»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Леди Гага («Дом Гуччи») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Энтони Рамос («На высоте мечты») стали претендентами на звание лучшего актера в мюзикле или комедии, а Марион Котийяр («Аннет»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»), Эмма Стоун («Круэлла») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») номинированы в аналогичной женской категории.

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 9 января 2022 года.