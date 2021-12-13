Илон Маск удостоен титула «Человек года»

Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time.

Портрет Маска украсил обложку декабрьского номера издания.

«Самый богатый человек в мире не владеет домом и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает или падает», — сообщается на сайте журнала.

Как отмечает «РЕН ТВ», Time выбирает «Человека года» с 1927-го и в декабре каждого года помещает его портрет на обложку.

В 2020 году обладателями этого звания стали сразу двое — президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. В 2019 году почетного титула была удостоена шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Напомним, в нынешнем году Илон Маск стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Он занимает первое место в списке богатейших бизнесменов планеты по версии журнала Forbes.