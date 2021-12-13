Около 50% опрошенных украинцев выразили желание работать в Германии

В Германии хотели бы работать 48% жителей Украины, принявших участие в опросе, который провел фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Второе место после Германии заняла Чехия (38%), а за ней следуют Австрия (32%) и Польша (31%).

Согласно результатам опроса, почти каждый четвертый респондент выбрал бы местом работы Литву (24%), а каждый пятый — Словакию (22%). Венгрию предпочли 13%, Румынию — 8%, Молдавию — 7%.

Не хотели бы работать ни в одной из предложенных стран Центральной Европы около трети опрошенных (33%).

Наибольшее желание найти работу в предложенных странах выразили мужчины и молодежь до 30 лет. Работать в Германии и Австрии больше всего стремятся граждане Украины с высоким уровнем материального положения.

Как отмечает «РИА Новости», телефонный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября.

В декабре 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева озвучил данные о количестве граждан «незалежной», выезжающих на заработки за рубеж. Так, по сведениям возглавляемого им ведомства, на постоянной основе за пределами страны трудятся 3,2 миллиона человек. Самым популярным у «заробитчан» направлением оказалась соседняя Польша, куда, по подсчетам Министерства социальной политики, направились около двух миллионов украинцев.