Сугробы в Москве увеличатся в два раза

На грядущей неделе высота сугробов в столице должна увеличиться в два раза и достигнуть отметки в 30 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на потепление, ожидающее москвичей, сугробы, образовавшиеся после мощных снегопадов, не растают, подчеркнул метеоролог.

Он также отметил, что декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода.

«Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По прогнозам синоптика, в первой половине недели показатели температуры воздуха ночью будут колебаться от −1 до −6 градусов, а в понедельник вечером ожидаются интенсивные снегопады. К выходным дням в Москве столбики термометров опустятся днем до −6 градусов.

Сугробы © vk.com

Тишковец также обратил внимание, что 12 декабря в столице образовалась редкая для регионов Центральной России изморозь. Данное явление возникает в результате десублимации водяного пара при низких температурах, пояснил он.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал, что 12 декабря в Москве резко потеплеет, и такая погода продержится до конца следующей рабочей недели. Он отметил, что причиной резкой смены температуры станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.