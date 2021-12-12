Противники обязательной вакцинации перекрыли трассу Киев – Харьков

Движение транспорта на участке международной трассы Киев — Харьков — Довжанский в Полтаве было на два часа перекрыто протестующими против обязательной вакцинации.

Пресс-секретарь Полтавской областной полиции Полина Ларина уточнила, что движение перекрывалось с 12:00 до 14:00 (с 13:00 до 15:00 мск), после чего протестующие продолжили акцию в торговом центре «Экватор» в Полтаве.

По ее словам, из-за их действий на трассе образовался затор, однако на данный момент движение транспорта возобновлено.

«Участники акции перекрыли движение транспорта по Харьковскому шоссе [в Полтаве]. В акции приняли участие 50 протестующих», — цитирует Ларину полтавский телеканал IРТ.

Как отмечает ТАСС, ранее 12 декабря около тысячи противников обязательной вакцинации прошли маршем по центральным улицам Киева. Организатором акции выступил лидер движения «За права человека» Остап Стахов, которого арестовали по обвинению в попытке под «антивакцинаторскими» лозунгами дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Впоследствии его отпустили под залог.

Ранее подобные митинги прошли в Киеве 3 и 24 ноября, напоминает агентство.

По последним данным, на Украине полностью вакцинированы от COVID-19 более 12 млн человек из 41 млн жителей страны.

Как сообщал «Ридус», от четырех для пяти тысяч жителей Праги приняли участие в акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 пенсионеров и представителей определенных профессий.