Команда «Мерседес» опротестовала итоги Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Результаты гонки последнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» опротестовала команда «Мерседес».

Поводом для протеста стал инцидент, произошедший за пять кругов до финиша.

После вылета с трассы канадского гонщика Николаса Латифи («Уильямс») была выпущена машина безопасности. На этот момент между болидами нидерландца Макса Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона находились пять машин. На предпоследнем круге перед рестартом им разрешили вернуться в круг, что позволило им обогнать лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В результате на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, пилот команды «Ред Булл» Ферстаппен обошел Хэмилтона из «Мерседеса» и завоевал чемпионский титул.

Дело в том, что перед началом заключительного этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка, а после гонки нидерландец набрал 395,5 очка и опередил британца на 8 баллов.

Таким образом, Ферстаппен впервые стал победителем «Формулы-1» по итогам сезона.



Макс Ферстаппен © AP/TASS

Третье место в общем зачете занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, набравший 226 очков.

Примечательно, что во время гонки между болидами Хэмилтона и Ферстаппена произошел небольшой контакт, после чего британец срезал поворот, сохранив лидерство. В радиопереговорах с командой Ферстаппен стал возмущаться тем, что Хэмилтон не вернул ему позицию, ведь он получил преимущество, срезав поворот. Судьи оставили данный эпизод без внимания, решив, что нидерландец выдавил соперника с трассы и у того не оставалось выбора, кроме как срезать трассу.

После вылета с трассы канадца Ферстаппен отправился в боксы за самым мягким комплектом шин и на рестарте без особых проблем обогнал Хэмилтона, который уже ехал на изношенных шинах.