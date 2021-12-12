Врач объяснила, при каком симптоме опасно принимать обезболивающие
- 12 декабря 2021, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Анальгетик нельзя принимать при острой боли в суставе, которая может сигнализировать о развитии подагры, предупредила главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.
Она уточнила, что классическим проявлением этого заболевания считается боль в первом пальце стопы, который обычно припухает, а также становится красным и горячим.
Врач рекомендовала в таких случаях переждать боль без применения обезболивающих, поскольку зачастую первый приступ подагры проходит сам.
По ее словам, если купировать болевой синдром с помощью противовоспалительных средств, то в дальнейшем может начаться межприступный период, который длится от нескольких месяцев до нескольких лет.
«За это время будут продолжаться нарушенные обменные процессы в организме и расти фоновое значение мочевой кислоты в крови», — пояснила Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она добавила, что впоследствии приступы будут повторяться уже и в других суставах. Поэтому специалист посоветовала не прибегать к обезболиванию, а немедленно обратиться к врачу.
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