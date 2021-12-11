Стало известно о скором потеплении в Москве

Уже в воскресенье, 12 декабря, в столице резко потеплеет.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, такая погода продержится до конца следующей рабочей недели.

«После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой минус 17 градусов, уже ближайшей ночью в столице минус 11−13, а завтра днем температура вернется в рамки климата и составит минус 2−4 градуса», — рассказал синоптик в интервью «РИА Новости».

По его словам, это довольно существенное потепление. Он отметил, что причиной такой резкой смены температуры станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Потепление © pixabay.com

Собеседник агентства уточнил, что 12 декабря в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, а во второй половине дня пойдет слабый снег.

Леус добавил, что на следующей неделе дневная температура в московском регионе будет колебаться от -2 до +2 градусов. При этом повысится вероятность осадков в виде небольшого снега, а в дневные часы — в виде мокрого снега, заключил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила в беседе с «Ридусом», что все выходные в столице продержится морозная ясная погода, а небольшое потепление начнется только с понедельника.

На прошлой неделе на смену циклону «Бенедикт» в Москву пришел «Даниэль». Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пояснил «Ридусу», зачем метеорологи дают такие необычные имена погодным явлениям.