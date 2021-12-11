Бывший вице-премьер Украины заявил о бедственном положении в стране

Украина оказалась в бедственном положении, поскольку запасов угля на зиму не хватит, а пшеница закончится задолго до нового урожая.

Об этом заявил бывший вице-премьер страны Павел Розенко.

Проанализировав статистику, он пришел к выводу, что, несмотря на рекордный урожай зерновых в этом году, украинцы могут остаться без хлеба, так как 80% пшеницы уже продано за границу, а 20% не хватит до сбора следующего урожая.

С запасами угля дела обстоят не лучше — на складах осталось около 300 тысяч тонн твердого топлива, включая тот, что привезли из США, отметил Розенко.

«Даже во время военных действий в 2014—2016 годах такого минимума не было», — цитирует его ФАН.

Он добавил, что тарифы на коммунальные услуги выросли на Украине за последний год в полтора раза, а повышение цен на тепло и электроэнергию неминуемо приведет к росту стоимости ЖКУ.

Тем временем украинские власти собираются увеличить штрафы за неуплату ЖКУ и упростить судебное производство для должников. Теплокоммунэнерго могут предоставить возможность взыскивать платежи с абонентов без обращений в суд, пишет издание.

Ранее сообщалось, что на Украине около 60% мощностей государственных ТЭС встали из-за нехватки топлива. Свою работу остановили 14 энергоблоков, еще шесть находятся на ремонте. Государственные ТЭС загружены всего на 10%, а остальные остались без угля или ремонтируются.