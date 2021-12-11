Эрдоган: соцсети – одна из главных угроз для демократии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что социальные сети, поначалу олицетворявшие свободу, в итоге превратились в одну из главных угроз для демократии.

В своем видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле турецкий лидер отметил, что с ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации.

По его словам, эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств и достигла масштабов глобальной угрозы безопасности. Он добавил, что турецкие власти «пытаются защитить граждан, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права на получение точной и беспристрастной информации».

«Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и лжи», — цитирует Эрдогана Independent.

Издание отмечает, что правительство Турции планирует принять закон, который криминализирует распространение фейковых новостей и дезинформации в интернете. Между тем противники таких мер считают, что этот закон ограничит свободу слова.

Как напоминает «РЕН ТВ», в прошлом году Турция приняла закон, который обязывает крупные соцсети иметь представителя и хранить данные внутри страны. Сам Эрдоган открыл в январе 2021 года собственный Telegram-канал и выложил свою фотографию с котом.

В апреле 2018 года в Twitter появилась страница администрации президента Турции на русском языке. Ранее она была доступна на турецком английском, арабском и французском языках. Аудитория страницы составляла на тот момент 10 миллионов пользователей.