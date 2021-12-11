В Госдуме предложили ставить педофилов на учет

Необходимо как можно скорее ужесточить наказание за педофилию, заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она также призвала предусмотреть в законодательстве возможность контроля за педофилами после совершенных ими преступлений.

«Наказание за педофилию нужно как можно скорее ужесточить. Статистика говорит о том, что многие преступления такого рода имеют рецидивирующий характер, и даже химическая кастрация в большинстве случаев не является решением проблемы: сделал укол, восстановил функцию», — сказала Лантратова в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что совершивших сексуальное преступление против несовершеннолетних нужно обязательно контролировать с целью максимального ограничения их доступа к детям.

Лантратова предложила ставить педофилов на учет, чтобы надзорные органы контролировали все их передвижения и места работы. По мнению депутата, такая мера позволит предотвратить огромное количество подобных преступлений.

Парламентарий также заявила о необходимости рассмотреть вопрос о введении пожизненного заключения для рецидивистов.

Напомним, 10 сентября депутаты от фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму проект закона, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.

Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию.

По словам авторов инициативы, сейчас наказание за сексуальное насилие в отношении подростков старше 14 лет недостаточно строгое. Предложение ужесточить наказание было поддержано в большинстве думских фракций.

