Фейки недели: Госдума отменила QR-код для посла России в Армении

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Отмена QR-кодов для депутатов

Законопроекты о повсеместном введении QR-кодов стали одними из самых обсуждаемых среди россиян. На фоне этого в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что депутаты Госдумы якобы освободили себя от необходимости иметь QR-код, хотя до этого председатель нижней палаты Вячеслав Володин распорядился спрашивать код у каждого, кто входит в здание парламента.



Позже выяснилось, что все не совсем так. В ходе очередного заседания Госдумы Володин напомнил, что для депутатов QR-код никто не отменял, просто их можно не спрашивать, когда народные избранники проходят в здание парламента.

У нас на каждого имеется персональная информация. Мы итак все про всех знаем. А тот, кто приходит из вне, понятно, что мы не знаем, вакцинирован он, переболел. Для таких нужен QR-код. И ПЦР, если человек не болел, не вакцинирован, в любом случае, — цитирует Володина КП.

Политик предупредил, что за распространение фейков можно ответить по уголовной статье.

«У нас все тоже самое. Если QR-код требуется, допустим, для посещения общественного места в Москве, то он должен быть у Володина и всех остальных депутатов», — заключил председатель Госдумы.



Ранее на информацию об отмене QR-кодов для депутатов отреагировал парламентарий Александр Хинштейн. Он назвал подобные новости ложью.

QR-код можно получить на портале «Госуслуги» при наличии свидетельства о перенесенном коронавирусе (COVID-19) или после прохождения процедуры вакцинации.

Отзыв посла из Армении

Фейком оказалась новость газеты «Грапарак» о якобы готовящемся отзыве российского посла в Ереване Сергея Копыркина из-за его неудовлетворительной работы. Эти сведения опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дадим им срок до послезавтра — может быть, они уже сдали номер сегодня в печать, — но уж послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это неправда, это дезинформация», — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, Копыркин продолжит работать в Армении, выполняя «поставленные руководством России задачи», передает ТАСС.

«Голос», блокирующий номера телефонов

Издание «Заря Кубани» опубликовало материал о новом фейке, связанном с вакцинацией против коронавируса (COVID-19).

В заметке указано, что людям звонят с неизвестного номера, и некий голос спрашивает, делали они прививку или нет. Если человек вакцинирован, то голос просит его нажать «1». После этой манипуляции, телефон якобы блокируется.

В отделе МВД России по Славянскому району эту информацию не подтвердили. Подобных случаев зарегистрировано не было.

