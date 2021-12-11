Из-за сцены в сиквеле «Секса в большом городе» рухнули акции велотренажеров

После выхода первых двух серий сиквела «Секса в большом городе» — сериала «И просто так» — акции компании по производству тренажеров Peloton упали с 45 долларов до 39,42 доллара.

Как сообщает Rolling Stone, в первой серии после занятий на этом тренажере один из героев — мистер Биг — умирает от сердечного приступа.

Компании пришлось доказывать, что причиной смерти персонажа стал не велотренажер Peloton.

Кардиолог и член консультативного совета Peloton Сюзанны Стейнбаум напомнила, что мистер Биг злоупотреблял коктейлями, сигарами и стейками, а в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ.

В компании также отметили, что создатели сериала «из соображений конфиденциальности» не сообщили им о роли их тренажера в смерти мистера Бига.

Ранее стало известно, что в сиквел вернутся все главные персонажи, кроме Саманты в исполнении Ким Кэтролл.