Названа популярная схема мошенничества на российских дорогах
- 11 декабря 2021, 16:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На малоскоростных трассах мошенники стали чаще использовать для подставных ДТП старые автомобили.
Как рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, теперь аферисты умышленно устраивают настоящие аварии, так как из-за массового распространения дорожных камер и других средств фотовидеофиксации имитировать ДТП стало сложнее.
По словам эксперта, используемые с этой целью подержанные машины иногда проходят через страховые компании более 30 раз за год.
«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», — объяснил Ефремов в интервью телеканалу «Звезда».
Он также обратил внимание на участившиеся случаи бытового мошенничества, которых на данный момент насчитывается наибольшее количество. Ефремов отметил, что в случае ДТП, страхового события, приписываются повреждения, которые были получены до этого в другой ситуации.
Эксперт напомнил, что средний возраст российских автомобилей составляет от 12 до 15 лет, поэтому граждане злоупотребляют страхованием.
Ранее «Ридус» писал о том, что в столице объявились мошенники, использующие маленьких детей для выманивания денег у наивных москвичей. Аферисты останавливают автомобилистов и просят дать на бензин хотя бы 200−300 рублей, так как топливо у них внезапно закончилось, а в машине находится ребенок, который очень устал и хочет есть.
Кроме того, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал о новой схеме обмана водителей на дорогах. Он объяснил, что аферисты «замечают» неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.
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