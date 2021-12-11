Названы заказчики фейковой статьи про «гарпун „Единой России“»

Стали известны подробности информационной атаки против нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина в газете «Саратовский расклад».

Речь идет о статье «Гарпун партии», опубликованной 15 лет назад. В материале, автором которого является бывший главный редактор «Саратовского расклада» Владимир Спирягин, указано, будто Володин, отдыхая на яхте «Принцесса», ранил жительницу Саратова Анну Молодкину, неудачно выстрелив из ружья для подводной охоты. В день выхода статьи, 9 августа, пресс-служба Вячеслава Володина мгновенно опровергла изложенную в газете информацию, а сам политик написал заявление в Генпрокуратуру РФ. В итоге мировой судья Октябрьского района Саратовской области приговорил Спирягина к 180 часам обязательных работ и выплате 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Руководитель компании «Автогрейд», в прошлом бенефициар издания «Саратовский расклад» Сергей Шеметов признался, что незадолго до выхода материала Спирягин ему позвонил и рассказал о планах написать статью о Володине, ставшую известной как «Гарпун партии». По словам Шеметова, он спросил у главного редактора, есть ли «достоверные подтверждения ситуации». Тот ответил, что нет.



«Я посоветовал ему этого не делать. Но, как мы видим, публикация всё-таки появилась», — утверждает глава «Автогрейда».

Позже Владимир Спирягин дал понять Шеметову, что заказчиком пасквиля о Володине выступил экс-депутат Госдумы Василий Максимов.

Вся эта история — абсолютная выдумка и ложь. А причины провокации — политическая борьба партий. Необходимо было обрушить рейтинг «Единой России», а проще всего это сделать, если ударить по руководителям, — поделился Шеметов в интервью КП.

«Самое досадное, что подобные дела проворачивают люди, которые, скорее всего, считают себя примерами для подражания. Например, депутат Максимов является медиком. Когда-то он работал главным врачом областной больницы. Возможно, помогал людям… Разумеется, Максимов — не единственный заказчик. В этом также, скорее всего, замешаны его покровители. Это, в частности, глава аппарата бывшего губернатора Саратовской области Ипатова — Виктор Жданов. Сейчас он получает персональную пенсию за самоотверженный труд. Еще к статье про „Гарпун“ мог приложить руку саратовский бизнесмен Сергей Курихин. Он, как известно, любит подчеркивать, дескать, находится вне политики и так далее», — прокомментировал скандал политолог Владимир Киреев.