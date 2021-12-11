В Общественной палате призвали ужесточить наказание за фейки

Необходимо ужесточить наказание за распространение фейков в Сети. Штрафы должны стать в разы выше, чтобы «отбить охоту выдумывать ложные сообщения». С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе круглого стола «Фейки о коронавирусе как угроза и преступный бизнес. Опыт противодействия».

«Возможно, было бы не вредно использовать иностранный опыт. Например, в США есть другой закон, о компьютерном мошенничестве. Согласно ему, осужденные хакеры и прочие киберпреступники лишаются возможности пользоваться интернетом. Но я все же считаю, что наказывать нужно рублем. Ну, а если наказание еще подкрепить запретом на определенный срок пользоваться социальными сетями, это могло бы стать эффективной мерой», — заявил Малькевич.



Мнение общественника поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако, на его взгляд, к ужесточению того или иного закона «надо подходить вдумчиво».

Любой закон должен носить не только репрессивный характер, он должен не только наказывать за совершенные деяния, правонарушения и преступления, он должен иметь профилактический эффект. В этом смысле мы, конечно, увидели, что после принятия нами законов, которые разрабатывались с активным участием Общественной палаты, количество фейков, по крайне мере в части ситуации с коронавирусом, резко стало сокращаться. Можно ли лучше работать закон о фейках? Насколько сформирована существующая практика? Да, здесь нам есть над чем работать, — пояснил Хинштейн.

Руководитель проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на необходимость маркировки фейкового контента в Сети:

«Наш опыт позволяет сейчас делать достаточно уверенный вывод о том, что гораздо важнее маркировать информацию, объясняя людям, что она не верна, она не соответствует действительности, и, если они являются ее адептами зарождать таким образом в них хотя бы зерно сомнения, чем полностью ее удалять. Потому что удаление, к сожалению, не всегда эффективно».

По словам эксперта, опыт маркировки недостоверного контента активно используют также зарубежные интернет-платформы. Например, подобная практика есть у Facebook.

«Но к сожалению, можно судить о том, что эти механизмы адаптированы для нашей страны недостаточно и не позволяют эффективно бороться с распространением фейковой информации», — заключил Тимофей Ви.

Ранее Александр Малькевич отметил, что эффективность борьбы с фейками зависит не только от государства, но и от самих платформ. В качестве примера успешного саморегулирования он привел меморандум о создании безопасной информационной среды, подписанный крупнейшими отечественными IT-компании и СМИ в октябре 2021 года.



«Этот документ, на мой взгляд, позволит выработать единые правила верификации и маркировки недостоверной информации. Кроме того, он поможет определить лучшие практики проверки достоверности тех или иных публикаций», — сказал Малькевич.

