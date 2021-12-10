За неуплату штрафов свыше 150 000 рублей машины лихачей хотят арестовывать

Автомобили злостных нарушителей ПДД, не оплативших за месяц штрафы, превышающие 150 тысяч рублей, будут подвергаться домашнему аресту.

Такую меру предусматривает законопроект о лихачах, одним из авторов которого стал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 тысяч, то домашний арест машины на три месяца», — объяснил он в интервью «РИА Новости».

Депутат отметил, что если такой автомобиль будет обнаружен на дорогах во время домашнего ареста, его отправят на стоянку еще на три месяца.

«Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер», — добавил парламентарий.

Сотрудники ГИБДД. © Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Шхагошев подчеркнул, что подобные санкции позволят оградить законопослушных водителей от незаконопослушных. Парламентарий также сообщил, что до внесения законопроекта в Госдуму депутаты обсудят данную инициативу с общественниками и представителями правоохранительных органов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточения наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. По словам спикера Госдумы, необходимо внести изменения в законодательство, связанные с наказанием за хулиганство на дорогах.