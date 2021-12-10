«Высший пилотаж»: в Госдуме оценили итоги заседания Путина с СПЧ

Встреча президента России Владимира Путина с представителями Совета по развитию гражданского общества прошла в уникальном формате: глава государства общался с правозащитниками пять часов, прилежно отвечая на все заданные ему вопросы, какими бы острыми они не являлись. Такую оценку дал прошедшему вчера заседанию СПЧ, в котором принимал участие российский лидер, депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Ни в одной стране мира нет такого, чтобы президент общался с правозащитниками несколько часов подряд. Участники встречи могли свободно говорить с Владимиром Путиным на любые темы, в том числе и на самые острые. Президент ни от кого не отмахивался. Со всеми он был максимально корректен, демонстрируя уважение к каждому присутствующему, вне зависимости от политических взглядов и характера поднимаемых тем. Умение президента вести диалог с людьми разных взглядов невероятно. Это высший политический пилотаж», — сказал Ревенко в интервью «Ридусу».

«При этом формально разговор мог закончиться после второго часа общения, когда Путину пришлось прерваться на разговор с президентом ЮАР. Однако он не закончился. Президент, извинившись, прервался, провел важные переговоры и продолжил общение», — добавил депутат.



«Мнения, высказанные на встрече, будут обязательно учтены. В этом можно не сомневаться. Путин привык сначала всесторонне исследовать какой-либо вопрос или проблему, только после этого он принимает решение», — заключил Евгений Ревенко.

Напомним, в ходе заседания Владимир Путин отметил, что закон о QR-кодах носит «рамочный характер», поэтому он будет «прорабатываться дополнительно».

«Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Постараемся не допустить опрометчивых решений», — подчеркнул президент.

В ходе заседания еще были подняты такие важные темы, как безопасность в интернете, ситуация с мигрантами, пытки в тюрьмах и многие другие.