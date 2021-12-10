Стивен Кинг не знал о присуждении ему премии имени Станислава Лема

Знаменитого американского писателя Стивена Кинга не уведомили о присуждении ему международной литературной премии имени Станислава Лема первой степени.

Ранее Росгвардия Петербурга с гордостью сообщила, что их сотрудник Алексей Абрамов удостоен этой премии третьей степени, а главная награда досталась автору «Сияния» и «Зеленой мили».

Блогер Никита Аверин решил выяснить, был ли Кинг в курсе того, что его номинировали на премию Интернационального Союза Писателей, или, возможно, он сам выдвинул свою работу на соискание этой награды.

Официальный представитель писателя Джордан М. Хан заявил, что впервые слышит об этой премии. Он также дал отрицательный ответ на вопрос, был ли сделан со стороны Кинга или его представители денежный взнос (от 177 $ до 800 $) за номинирование на данную премию.

Хан также опроверг заявление председателя правления Интернационального Союза Писателей Александра Гриценко о том, что Стивен Кинг должен выступить в качестве спикера на V Большом международном литературном онлайн-фестивале.