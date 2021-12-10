Трехмерную модель омикрон-штамма показали на видео

Глава научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов представил 3D-модель омикрон-штамма.

Он также рассказал об уникальных свойствах нового варианта коронавируса.

По его словам, на трехмерной модели спайкового белка коронавируса он желтыми шариками подсветил мутации, которые произошли в штамме «дельта» относительно исходного уханьского варианта.

«Вы видите, что их не так много. Поэтому, несмотря на то, что „дельта“ имела некие уникальные свойства, они были обеспечены не таким большим количеством изменений», — отметил ученый в беседе с «РЕН ТВ».

Для сравнения Хафизов продемонстрировал, как выглядят мутации штамма «омикрон».

«Их в разы больше, чем у той же „дельты“. В общем-то, именно это и обеспечивает уникальные свойства новому штамму», — объяснил эксперт в интервью телеканалу .

Ученый также показал модель структуры спайкового белка с молекулами антител. «И вы видите, что действительно в домене, который связывается с антителом, точно так же произошло очень много мутаций. Именно они вызывают некое снижение эффективности связываний с антителом», — резюмировал он.

Ранее Университет Гонконга опубликовал сразу две микрофотографии омикрон-штамма, снятые в клетке почки обезьяны, одну при малом, а другую при большом увеличении.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, у большинства заболевших штаммом «омикрон» отмечается повышение температуры тела до 38 градусов и выше, усталость или слабость, кашель, головные боли и снижение аппетита.