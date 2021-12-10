Проверенные Илоном Маском курсовые работы купили на аукционе за $7753

Две курсовые работы 1995 года, в которых Илон Маск сделал исправления и поставил оценки, ушли с молотка на PR-аукционе за 7753 доллара.

Эти работы Маск проверял и оценивал, будучи ассистентом преподавателя на занятиях по предпринимательству в Уортонской школе Пенсильванского университета, которые вел Майлз Басс.

Имя покупателя не разглашается, сообщает CNN.

Курсовая работа. © Twitter.com

Ранее стало известно о планах исполнительного директора Tesla и основателя SpaceX покинуть место работы и начать блогерскую деятельность.

«Подумываю о том, чтобы уйти с работы и заняться блогерством на полный рабочий день», — написал Маск в своем Twitter.

Подписчики одобрили эту идею, а некоторые из них предложили Маску открыть свой YouTube-канал, отмечает газета «Известия».

Недавно появилась информация, что после продажи виллы в Хиллсборо в Калифорнии за 32 миллиона долларов Маск официально стал бездомным.

До этого предприниматель продал более 934 тысяч акций Tesla примерно на 930 миллионов долларов.

Маск также заявил, что его компания Neuralink намеревается в следующем году внедрить компьютерные чипы в людей. Предполагается, что устройство позволит пациентам с параличом нижних конечностей заказывать покупки, общаться с друзьями и просматривать веб-страницы с помощью мозговых волн.