Эксперты объяснили, как власти России будут влиять на политику IT-гигантов

Президент России Владимир Путин поднял на встрече с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека вопрос обеспечения безопасности граждан в Сети.

«Не секрет, что сейчас в интернете, на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», — обозначил проблему глава государства.

Путин напомнил, что 1 июля был принят закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций в российской юрисдикции. Этот закон, надеется президент, позволит государству влиять на политику зарубежных цифровых гигантов, которую они проводят в России.

«Закон о „приземлении“ обязывает иностранные IT-корпорации открыть в нашей стране свои официальные представительства, а также наделить своих сотрудников, работающих в России, определенными полномочиями, которые позволят им оперативно принимать те или иные решения. До тех пор, пока в РФ не откроются представительства IT-гигантов, у нашего общества нет никакой возможности влиять на политику западных соцсетей. Мы можем только с переменным успехом требовать от них удалить противоправный контент. Но нам, конечно, нужен эффективный диалог, чтобы прийти к какому-то единому стандарту», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Антон Горелкин.



Член Общественной палаты РФ директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова разделяет мнение Антона Горелкина о том, что закон о «приземлении» поможет более эффективно бороться с деструктивным контентом в Сети.

«Часто возникают ситуации, когда нужно садиться за стол переговоров, чтобы донести информацию о том или ином опасном контенте, который появляется, например, в Facebook или YouTube. Но чтобы вести переговоры, необходимо понимать, с кем именно вести диалог. Я думаю, благодаря закону о „приземлении“ в России появятся уполномоченные представители международных корпораций. Самое важное — чтобы был субъект для диалога», — пояснила Тополева-Солдунова в интервью «Ридусу».

Еще закон о «приземлении» поспособствует продвижению социально значимых российских проектов. С помощью нового закона можно будет привлечь иностранные IT-платформы к исполнению закона о социальной рекламе, который устанавливает квоту в 5% на размещение соцрекламы в Сети.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список из 13 иностранных IT-корпораций, которые в 2022 году должны будут открыть в России свои представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. Ltd., Discord, Pinterest и Twitch.



Кроме того, новый закон обяжет IT-гигантов разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с пользователями, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компаниям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.