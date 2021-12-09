Володин призвал усилить роль избирателей при формировании местной власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за усиление «прямой демократии» и перераспределение полномочий при формировании местной власти гражданам от партий.

Ранее стало известно, что на пленарном заседании Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о региональной власти в России. Он, в частности, предусматривает возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд.

«Мы расширяем полномочия органов власти РФ, многие вопросы будут приниматься в регионах… И что касается, сколько сроков быть губернатором, все мы говорим, каких достижений смогла добиться Белгородская область», — цитирует Володина «РИА Новости».

Спикер напомнил, что Евгений Савченко — эффективный губернатор, отработавший на посту главы региона два срока — с 1993 по 2020 годы.

Володин отметил, что «норма прямой демократии — народ» и согласно обсуждаемой инициативе, избиратели региона смогут определять, сколько сроков полномочий предоставить его главе.

«Мы ориентируем всю систему на гражданина, а здесь повышаем ответственность губернаторов перед гражданами», — подчеркнул политик.

При этом Володин обратил внимание, что, согласно законопроекту, губернатор, который смог избраться, введя граждан в заблуждение, и показал себя неэффективным на должности главы региона, может быть отстранен президентом РФ.