Эксперты «Круга мнений» обсудят зарубежные проекты «Росатома»

На площадке Telegram-канала «Дипломатия» при поддержке издания «Ридус» пройдет очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Эксперты попытаются выяснить, что именно может предложить Россия своим зарубежным партнерам, чтобы помочь им выйти из энергетического кризиса. Речь, в частности, пойдет о проектах госкорпорации «Росатом».

В дискуссии примут участие политтехнолог Игорь Мангушев, исполнительный директор ОФ «Аппликата — Центр стратегических решений» Кубатбек Рахимов, соучредитель GR-group Андрей Громов, шеф-редактор информагентства Regnum Григорий Михайлов и политтехнолог Виктор Васильев. Аудиоконференция состоится 10 декабря в 19:00.

Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья.