Продюсер «Елок-8» объяснил, почему кинотеатры отказались от проката фильма

Отказ кинотеатров от проката «Елок-8» обусловлен двумя причинами, считает продюсер ленты Александр Наумов.

По его словам, такое заявление послужит для фильма хорошей предновогодней рекламой.

Он также отметил, что решение не показывать картину в кинотеатрах в преддверие новогодних праздников вызвано и финансовыми причинами. Наумов обратил внимание, что в эти дни россияне ходят в кино не так часто.

«Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение», — объяснил продюсер в беседе с URA.RU.

Он предположил, что фильм все-таки выйдет на экраны, а то, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины.

"Ёлки 8" © кадр из видео

Как отмечает издание, кинотеатры отказались от проката «Елок-8″ из-за сокращения времени между онлайн- и офлайн-показом фильма. Его планировалось выпустить в прокат 16 декабря, а на платформе IVI картина должна была появиться уже 30 декабря.

Ранее режиссер „Ночного дозора“ Тимур Бекмамбетов рассказал, что киноформат скринлайф (screen life/"жизнь на экране») отражает нынешние реалии гораздо полнее, чем традиционная съемка. По его словам, это новый киноязык, который в будущем подхватят все. Речь идет о формате, который помещает все действие фильма на экран смартфона, компьютера или планшета героев картины.