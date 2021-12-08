Лучшие в Сети: объявлены лауреаты Премии Рунета

В Москве объявили лауреатов Премии Рунета 2021 года. Этот конкурс определяет лучших в интернете и сфере цифровых технологий. Всего было подано 1097 заявок, а победителями стали 54 проекта.

В числе триумфаторов оказались сразу три проекта Института развития интернета — «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град».

«Очень приятно видеть три наших проекта в числе лауреатов одной из главных наград страны в цифровой среде. Это лишний раз подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, поддерживая разноплановые, оригинальные и смелые идеи», — прокомментировал «Ридусу» генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.



«Эмпатия Манучи» — это серия интервью актера и телеведущего Вячеслава Манучарова с известными деятелями культуры и искусства разных национальностей.

«Спасибо людям, которые поддержали наш проект. Спасибо „Премии Рунета“! Это для нас очень значимая история, вообще первая премия в моей жизни», — поделился Манучаров.



Проект «Oh my град» посвящен творческим молодым людям из 15 городов России, которые, по словам автора замысла Глеба Мамонова, стараются «менять облик и пульс своей малой родины», делая «что-то крутое».



Проект «Это вам не игрушки: история российского стриминга» — документальный сериал о фанатах компьютерных игр, которым удалось выбиться в звезды стриминга.

«Лайв-трансляции — новая искренность, которую не смонтируешь в режиме реального времени. Мы хотели рассказать широкой аудитории про талантливых ребят из нашей страны, которые стали настоящими проводниками в мире контента для многих людей», — рассказал автор проекта Павел Гусев.



Лауреатом Премии Рунета в номинации «Государство и общество» стала автономная некоммерческая организация «Диалог». Компания создала центры управления регионами для онлайн-коммуникации россиян с властью, а также для сбора негативных отзывов в социальных сетях по поводу работы тех или иных управленческих органов.

«Нам важно в первую очередь учитывать запросы жителей, и в этом ключевую роль играет работа центров управления регионами. Мы задействуем инструменты и аналитику ЦУР не только на уровне региона, но и буквально в каждой территории. Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнен капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 год инженерные сети в Бугуруслане», — поделился губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Как писал ранее «Ридус», победителем в номинации #СчастьеЕсть стала некоммерческая организация «Сад памяти», которая реализует при поддержке Минприроды и Минпросвещения большой проект по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы создавали нашу организацию „Сад памяти“, чтобы объединить всю страну вокруг экологии. Сегодня с нами уже миллионы людей, мы высаживаем лес по всей стране, мы чистим воду и Арктику. Мы помогаем людям лично присоединиться к проекту, чтобы внести свой вклад в сохранение экологии. Наша миссия на ближайшие годы — сделать так, чтобы экология стала доступна для всех. Сегодня благодаря Рунету мы имеем возможность донести до каждого жителя нашей страны, что он может внести свой личный вклад в решение экологических задач», — заявила глава «Сада памяти» Ольга Степченко.