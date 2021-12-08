Названо количество россиян, лишенных избирательного права

Россиян, которые лишены пассивного избирательного права из-за наличия второго гражданства или вида на жительство иностранного государства, насчитывается не более 550 тысяч человек, а не девять миллионов, как утверждает признанная в РФ иностранным агентом ассоциация «Голос». С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Сильно завышена и цифра „лишенцев“, осужденных за преступления, которые являются основанием для ограничения пассивного избирательного права. По оценкам этих „независимых экспертов“, таких „лишенцев“ среди граждан России более трех миллионов. Но эти расчеты не соответствуют реальной ситуации, так как представляют собой только сумму абсолютного числа вынесенных приговоров без учета фактических обстоятельств, которые существенно уменьшают число лиц, временно пораженных в избирательных правах. Суммарно количество граждан с временными ограничениями права быть избранными с учетом осуждения за некоторые составы преступлений составляет менее 1,5% от общего числа избирателей», — подчеркнул Булаев.

Доклад о так называемых «лишенцах» был подготовлен ассоциацией «Голос» (признанной в РФ иноагентом) еще в июле 2021 года. При этом авторы документа, говоря о девяти миллионах россиян, лишенных избирательного права, отмечают, что точное количество «лишенцев» подсчитать невозможно, а указанные цифры «основаны только на информации от госорганов».