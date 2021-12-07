«Закономерный шаг»: Google оштрафовали на 14 миллионов рублей

Во вторник, 7 декабря, Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 14 миллионов рублей за нежелание удалять противоправный контент.

Всего в 2021 году компания получила в России 16 штрафов за отказ блокировать запрещенные материалы. По данным Роскомнадзора, на данный момент компания оплатила лишь три штрафа на 6 миллионов рублей, не оплачены еще 13 — на 31,5 миллиона рублей.

Кроме того, Google в России грозят оборотные штрафы. Ранее Роскомнадзор обратился в суд с иском по поводу повторного нарушения компанией закона о саморегулировании, обязывающего онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. Корпорации Google грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового российского оборота компании.

Штрафы в отношении иностранных IT-корпораций — закономерный и справедливый шаг российского государства, направленный на повышение безопасности онлайн-среды, — оценил ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. — Ни одна иностранная компания не может пренебрегать интересами российских пользователей. Кроме того, отказ удалять контент — вопиющее нарушение нашего законодательства. Они получают прибыль на российском рынке и обязаны уважать национальное законодательство нашей страны.

«При этом IT-гиганты, как правило, отличаются двойными стандартами. Зачастую их поведение зависит от рынка, на котором они работают. Например, Google не рискует игнорировать требования общеевропейского законодательства или решения европейских судов, поскольку рынок Евросоюза обладает большим объемом, чем рынок России», — добавил эксперт.

Напомним, в России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.

