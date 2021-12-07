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«Закономерный шаг»: Google оштрафовали на 14 миллионов рублей

Эдуард Футурье

Во вторник, 7 декабря, Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 14 миллионов рублей за нежелание удалять противоправный контент.

Всего в 2021 году компания получила в России 16 штрафов за отказ блокировать запрещенные материалы. По данным Роскомнадзора, на данный момент компания оплатила лишь три штрафа на 6 миллионов рублей, не оплачены еще 13 — на 31,5 миллиона рублей.

Кроме того, Google в России грозят оборотные штрафы. Ранее Роскомнадзор обратился в суд с иском по поводу повторного нарушения компанией закона о саморегулировании, обязывающего онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. Корпорации Google грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового российского оборота компании.

Штрафы в отношении иностранных IT-корпораций — закономерный и справедливый шаг российского государства, направленный на повышение безопасности онлайн-среды, — оценил ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. — Ни одна иностранная компания не может пренебрегать интересами российских пользователей. Кроме того, отказ удалять контент — вопиющее нарушение нашего законодательства. Они получают прибыль на российском рынке и обязаны уважать национальное законодательство нашей страны.

«При этом IT-гиганты, как правило, отличаются двойными стандартами. Зачастую их поведение зависит от рынка, на котором они работают. Например, Google не рискует игнорировать требования общеевропейского законодательства или решения европейских судов, поскольку рынок Евросоюза обладает большим объемом, чем рынок России», — добавил эксперт.

Напомним, в России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.

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Мужчины надели платья ради цыпочек и снялись вместе с ними для календаря

София Насыпова
Календарь Chicken Daddies.

Календарь Chicken Daddies.

© instagram.com/chickendaddiesofficial

Все мы видели тысячи разных календарей с милыми животными, природными красотами, а также красивыми людьми. Но вы точно никогда не видели календарь, на страницах которого взрослые мужчины в платьях позируют, стоя рядом с курочками.

Создатель забавного календаря Chicken Daddies («Куриные папочки») — профессиональный фотограф из США по имени Даниэль.

«Идея создания „Куриных папочек“ возникла, когда мой парень Тим согласился участвовать в фотосессии для интернет-челленджа The Target Dress Challenge, где всем нужно было сфотографироваться в платье в деревенском стиле вместе со своими животными. Мы решили устроить съемку на заднем дворе с нашими курами, и результат получился очень забавным», — вспоминает Даниэль.

Когда девушка поделилась снимками в своих соцсетях, они произвели настоящий фурор. Многие люди стали предлагать фотографу сделать календарь с мужчинами в платьях и курочками. 

Сначала желающих надеть платье ради пернатых цыпочек было немного, но в итоге Даниэль удалось найти множество уверенных в себе мужчин с отличным чувством юмора, которые захотели стать героями необычного календаря.

«Куриные папочки» мгновенно стали популярными, и теперь календарь хотят купить тысячи людей со всего мира.

«Изначально моей целевой аудиторией были люди, которые держат кур и любят их. Но вскоре календарем стали интересоваться крупные фермеры, коллекционеры и просто люди, которым поднимались настроение забавные снимки мужчин с птицами», — рассказала Даниэль развлекательному порталу Bored Panda.

Даниэль планирует издавать новые календари Chicken Daddies каждый год. Также на официальном сайте фотографа можно увидеть и приобрести календарь «Куриные мамочки».

Ранее ridus.ru писал про фермеров, которые сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно.

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