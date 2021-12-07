Чернышенко: нужно убрать барьеры, мешающие цифровизации экономики

Необходимо убрать нормативные барьеры, препятствующие проникновению искусственного интеллекта в мировую экономику. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума ООН по управлению интернетом.

«Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», — заявил Чернышенко.



По его словам, в России уже существует кодекс этики в сфере IT, в котором закреплены основные правила поведения в онлайн-пространстве.

Дмитрий Чернышенко добавил, что пандемия коронавируса стала «двигателем цифровой трансформации во всем мире, изменив отношение к технологиям».

«Но дальнейший рост и развитие IT-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и, главное, развития международной правовой базы», — заключил вице-премьер.

XVI Форум по управлению интернетом проходит в городе Катовице (Польша) с 6 по 10 декабря. Главная тема мероприятия — открытый и свободный интернет, объединяющий всех пользователей в единое сообщество.