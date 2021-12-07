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Чернышенко: нужно убрать барьеры, мешающие цифровизации экономики

Эдуард Футурье

Необходимо убрать нормативные барьеры, препятствующие проникновению искусственного интеллекта в мировую экономику. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума ООН по управлению интернетом.

«Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», — заявил Чернышенко.

По его словам, в России уже существует кодекс этики в сфере IT, в котором закреплены основные правила поведения в онлайн-пространстве.

Дмитрий Чернышенко добавил, что пандемия коронавируса стала «двигателем цифровой трансформации во всем мире, изменив отношение к технологиям».

«Но дальнейший рост и развитие IT-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и, главное, развития международной правовой базы», — заключил вице-премьер.

XVI Форум по управлению интернетом проходит в городе Катовице (Польша) с 6 по 10 декабря. Главная тема мероприятия — открытый и свободный интернет, объединяющий всех пользователей в единое сообщество.

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Мужчины надели платья ради цыпочек и снялись вместе с ними для календаря

София Насыпова
Календарь Chicken Daddies.

Календарь Chicken Daddies.

© instagram.com/chickendaddiesofficial

Все мы видели тысячи разных календарей с милыми животными, природными красотами, а также красивыми людьми. Но вы точно никогда не видели календарь, на страницах которого взрослые мужчины в платьях позируют, стоя рядом с курочками.

Создатель забавного календаря Chicken Daddies («Куриные папочки») — профессиональный фотограф из США по имени Даниэль.

«Идея создания „Куриных папочек“ возникла, когда мой парень Тим согласился участвовать в фотосессии для интернет-челленджа The Target Dress Challenge, где всем нужно было сфотографироваться в платье в деревенском стиле вместе со своими животными. Мы решили устроить съемку на заднем дворе с нашими курами, и результат получился очень забавным», — вспоминает Даниэль.

Когда девушка поделилась снимками в своих соцсетях, они произвели настоящий фурор. Многие люди стали предлагать фотографу сделать календарь с мужчинами в платьях и курочками. 

Сначала желающих надеть платье ради пернатых цыпочек было немного, но в итоге Даниэль удалось найти множество уверенных в себе мужчин с отличным чувством юмора, которые захотели стать героями необычного календаря.

«Куриные папочки» мгновенно стали популярными, и теперь календарь хотят купить тысячи людей со всего мира.

«Изначально моей целевой аудиторией были люди, которые держат кур и любят их. Но вскоре календарем стали интересоваться крупные фермеры, коллекционеры и просто люди, которым поднимались настроение забавные снимки мужчин с птицами», — рассказала Даниэль развлекательному порталу Bored Panda.

Даниэль планирует издавать новые календари Chicken Daddies каждый год. Также на официальном сайте фотографа можно увидеть и приобрести календарь «Куриные мамочки».

Ранее ridus.ru писал про фермеров, которые сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно.

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