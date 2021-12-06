Американская компания обвинила «русских» хакеров в попытке хищения данных

В американской компании Mandiant, которая обнаружила прошлогодний взлом программного обеспечения фирмы SolarWinds, заявили, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, могут продолжать попытки хищения данных, «релевантных интересам РФ».

При этом компания признала, что не имеет оснований, чтобы это утверждать, однако предполагает, что по крайней мере за частью выявленной ею активности стоит хакерское сообщество, которое на Западе подозревают в работе на Службу внешней разведки России.

«Mandiant подозревает, что многочисленные кластеры (хакерской активности) связаны с общей российской угрозой — угрожающим актором, которого Mandiant называет UNC2452, а Microsoft — Nobelium», — приводит текст доклада «РИА Новости».

В нем также отмечается, что в большинстве случаев активность в скомпрометированных сетях включала «хищение данных, релевантных российским интересам», а в некоторых случаях данные похищались, прежде всего, для создания новых маршрутов доступа к сетям других жертв.

Хакер © pixabay.com

Как сообщал «Ридус», в начале января американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) совместно с ФБР опубликовало заявление о кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, которую называют крупнейшей в истории США.



Атаке подверглись правительственные учреждения и более 400 крупнейших американских предприятий. Целью хакеров, предположительно, было получение разведданных.

Американские спецслужбы утверждают, что за кибератакой стоит Россия. Российские власти категорически отвергают эти обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными» и порожденными «слепой русофобией, к которой прибегают при любых инцидентах».