США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в столице Китая, не посетят официальные представители американских властей.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — цитирует ее «РЕН ТВ».

Псаки отметила, что дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов в Олимпиаде. По ее словам, команда США получит стопроцентную поддержку от властей страны, но на расстоянии. «Мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», — объяснила представитель Белого дома.

Джен Псаки. © AP / TASS

Она добавила, что Вашингтон уведомил своих союзников о намерении объявить дипломатический бойкот, а они должны сами решить, как поступить в сложившейся ситуации, пишет ФАН.



Как сообщал «Ридус», бойкот будет заключаться в полном отсутствии официальных лиц США на соревнованиях. В политических кругах Вашингтона считают, что такое решение позволит надавить на Китай и при этом не лишать американских спортсменов возможности участвовать в Олимпиаде.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала лидеров ведущих стран мира к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. Поводом послужили приписываемые официальному Пекину массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти КНР категорически отвергают подобные обвинения.