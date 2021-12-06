Ученый назвал возможный источник заражения 90% россиян со штаммом «дельта»

В результате исследования российского ученого выяснилось, что источником 90% случаев заражения штаммом «дельта» в России мог стать один человек.

Доктор наук биолог Георгий Базыкин пришел к выводу, что абсолютное большинство россиян, переболевших COVID-19 летом и осенью, почти наверняка были заражены вариантом дельта-штамма AY.122, завезенным в страну еще весной.

«Другие варианты „дельты“ завозились в Россию и немного раньше, и позже. Почему распространился именно AY.122? У нас нет оснований считать, что он чем-то отличается от другой „дельты“ по своим свойствам. По-видимому, дело в эффекте основателя», — сообщил ученый в Facebook.

По его словам, лишь одному из привезенных вариантов удалось сильно размножиться, а те варианты вируса, которые завозились позже, распространялись уже на фоне преобладающей «дельты» и не имели по сравнению с ней конкурентного преимущества.

Больница. © Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Ранее стало известно, что в России уже подтверждены два случая заражения южноафриканским штаммом «омикрон». Его выявили у российских туристов, вернувшихся из ЮАР.

Предполагается, что новый штамм может полностью вытеснить «дельту», однако степень опасности и патогенности «омикрона» пока неизвестна.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, новый вариант коронавируса не вызывает тяжелого течения болезни или смерти.

