Суд постановил выдворить бойца ММА Чоршанбиева из России
- 06 декабря 2021, 17:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Решением суда боец Fight Nights Global Чоршанбе Чоршанбиев будет выдворен за пределы РФ.
Он также оштрафован на пять тысяч рублей.
Принудительную высылку из России спортсмену предстоит ожидать в центре временного содержания иностранных граждан.
Как писал ранее «Ридус», 3 декабря Чоршанбиев был задержан в Москве за опасную езду. Он сам снял на видео собственные нарушения ПДД и выложил запись в социальные сети.
На ролик обратили внимание правоохранители, после чего Чоршанбиева задержали на 92-м километре МКАД. Он не имел при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль.
Боец предъявил инспекторам ДПС права, выданные в Таджикистане, однако они не имеют юридической силы в России.
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