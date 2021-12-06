найти ×
   
  • USD -0.07
    73.67
  • EUR -0.13
    83.11
СохранитьСохранено0
×

103222

Суд постановил выдворить бойца ММА Чоршанбиева из России

Георгий Самсонов
Боец Fight Nights Global Чоршанбе Чоршанбиев.

Боец Fight Nights Global Чоршанбе Чоршанбиев.

© соцсети

Решением суда боец Fight Nights Global Чоршанбе Чоршанбиев будет выдворен за пределы РФ.

Он также оштрафован на пять тысяч рублей.

Принудительную высылку из России спортсмену предстоит ожидать в центре временного содержания иностранных граждан.

Как писал ранее «Ридус», 3 декабря Чоршанбиев был задержан в Москве за опасную езду. Он сам снял на видео собственные нарушения ПДД и выложил запись в социальные сети.

На ролик обратили внимание правоохранители, после чего Чоршанбиева задержали на 92-м километре МКАД. Он не имел при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль.

Боец предъявил инспекторам ДПС права, выданные в Таджикистане, однако они не имеют юридической силы в России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)