В Москве ожидается сильнейший за последние 72 года снегопад

Во вторник, 7 декабря, в столице должен пройти сильнейший снегопад за всю послевоенную историю.

Ожидается, что будет установлен рекорд по количеству осадков, поскольку может выпасть до 14 миллиметров снега.

«Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра», — рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за сутки общее количество выпавшего снега может составить от 9 до 14 миллиметров, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы осадков.

Синоптик уточнил, что 7 декабря наиболее сильные снегопады были зарегистрированы только в 1949 году (12,7 миллиметра) и 1955 году (8,2 миллиметра). При этом суточный рекорд для всего декабря остается за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков, указал он в интервью агентству.

Тишковец предупредил, что снегопад должен начаться в середине ночи, а особенно сильные осадки будут идти с 9 до 15 часов. В этот временной отрезок ожидаются метели, а видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.

Кроме того, сугробы вырастут с 10 до 17 сантиметров, что соответствует показателям последней декады декабря, отметил метеоролог. По его словам, такие большие сугробы бывают в начале зимы в среднем не чаще одного раза за пять лет.

Как отмечает kp.ru, накануне в Санкт-Петербурге ударили сильные морозы, которые в итоге побили рекорд 1893 года. Минувшей ночью температура воздуха в Северной столице опустились почти до -21 °С.

Ранее Евгений Тишковец дал прогноз на зиму 2021—2022 годов для центральной части России. Он отметил, что между относительно теплыми декабрем и февралем ожидается более холодный, чем обычно, январь. Декабрь в этом году должен быть на один — три градуса теплее средних значений, но накануне Нового года может произойти арктическое вторжение с заметным понижением температуры воздуха.