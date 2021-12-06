Два бегемота заразились коронавирусом в Бельгии

В зоопарке Антверпена в Бельгии у двух бегемотов обнаружили коронавирус (COVID-19) Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Никаких симптомов у животных не наблюдается. Никто пока толком не знает, как именно бегемоты могли заразиться.

Сотрудники, которые следят за гиппопотамами, абсолютно здоровы, однако администрация зоопарка все же решила на время оградить бегемотов от посетителей.

Насколько мне известно, это первое известное заражение этого вида. В глобальном масштабе коронавирус в основном обнаруживался у человекообразных обезьян и кошачьих, — сказал ветеринар зоопарка Антверпена Фрэнсис Веркаммен.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире коронавирусную вакцину для животных под названием «Карнивак-Ков». Препарат был протестирован на многих животных — кошках, собаках, норках, лисах и других.