Рейтинг премьера Японии взлетел благодаря «омикрону»

Рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кисиды резко вырос после того, как он ввел максимально строгий пограничный контроль из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

29 ноября Кисида запретил въезд в Японию всем без исключения иностранцам. В результате такого решения уровень поддержки премьера среди населения взлетел с 56% до 62%, при этом запрет на выдачу виз иностранным гражданам поддерживают почти 90% японцев, передает издание Yomiuri Shimbun.

Штамм коронавируса, получивший обозначение «омикрон», был выявлен на юге Африки в ноябре этого года. В ВОЗ полагают, что он распространяется гораздо быстрее, чем другие известные штаммы, и содержит большое количество мутаций. «Омикрон» уже обнаружили в Германии, Италии, Британии, Нидерландах, Бельгии, Гонконге, Израиле и Канаде.