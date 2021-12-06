Фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» стал самым популярным в России и СНГ

Фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи» возглавил прокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 210 миллионов рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Корреспондент «Ридуса» побывал на специальном показе «Дома Гуччи» и поделился своими впечатлениями от увиденного.

Вторую строчку рейтинга заняла лента «Охотники за приведениями: Наследники». Этой картине удалось собрать в России и ближнем зарубежье 177,8 миллиона рублей. По сюжету фильма двое подростков и их мама переезжают в маленький городок, где узнают о загадочном наследстве дедушки, который был одним из охотников за привидениями.

Третье место досталось мультфильму «Энканто» о семье Мадригал, в которой каждый ребенок обладает той или иной суперсилой. Фильм собрал 99,2 миллиона рублей за выходные.

На четвертой позиции — фильм Петра Буслова «БУМЕРанг», заработавший 37 миллионов рублей. В картине представлена история циничного Эдика и опустившегося Петровича, пропивающего свою жизнь в гараже.

Ранее зарубежные кинокритики сравнили фильм «Дом Гуччи» с легендарной гангстерской драмой Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».